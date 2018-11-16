Сборная Германии вылетела в низший дивизион Лиги наций (результаты всех матчей)

В центральном поединке дня Голландия впервые с 2008 года обыграла Францию.

В пятницу, 16 ноября, состоялись семь матчей Лиги наций УЕФА. В центральной встрече дивизиона А сборная Голландии в Роттердаме обыграла Францию - 2:0. На 44-й минуте Вейналдум открыл счет, а уже на 6-й добавленной к основному времени минуте Депай отправил чемпионов мира в нокаут.

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Эта победа стала первой для Нидерландов в матчах с Францией с 2008 года.

Кроме того, победа голландцев привела к вылету сборной Германии в дивизион В Лиги наций.

Немцы (1 очко) уже не смогут догнать Нидерланды (6 очков) и Францию (7).

Франция уже сыграла все свои матчи в турнире, а голландцам предстоит ещё выездной матч с Германией. В случае ничьей голландцы займут первое место в группе. Матч Германия - Голландия состоится 19 ноября в Гельзенкирхене.

Лига наций. 16 ноября

Голландия - Франция - 2:0

Словакия - Украина - 4:1

Уэльс - Дания - 1:2

Кипр - Болгария - 1:1

Словения - Норвегия - 1:1

Гибралтар - Армения - 2:6

Лихтенштейн - Македония - 0:2