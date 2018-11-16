Сборная Германии вылетела в низший дивизион Лиги наций (результаты всех матчей)
В пятницу, 16 ноября, состоялись семь матчей Лиги наций УЕФА. В центральной встрече дивизиона А сборная Голландии в Роттердаме обыграла Францию - 2:0. На 44-й минуте Вейналдум открыл счет, а уже на 6-й добавленной к основному времени минуте Депай отправил чемпионов мира в нокаут.
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Эта победа стала первой для Нидерландов в матчах с Францией с 2008 года.
Кроме того, победа голландцев привела к вылету сборной Германии в дивизион В Лиги наций.
Немцы (1 очко) уже не смогут догнать Нидерланды (6 очков) и Францию (7).
Франция уже сыграла все свои матчи в турнире, а голландцам предстоит ещё выездной матч с Германией. В случае ничьей голландцы займут первое место в группе. Матч Германия - Голландия состоится 19 ноября в Гельзенкирхене.
Лига наций. 16 ноября
Голландия - Франция - 2:0
Уэльс - Дания - 1:2
Кипр - Болгария - 1:1
Словения - Норвегия - 1:1
Гибралтар - Армения - 2:6
Лихтенштейн - Македония - 0:2