Незаменимый №1 Пятов впервые за 9 лет остался в запасе сборной Украины в официальном матче

Место в воротах в матче со Словакией занял Денис Бойко.

Впервые с сентября 2009 года голкипера сборной Украины Андрея Пятова нет в основном составе сборной Украины в официальном матче - вместо него выходит вратарь "Динамо" Денис Бойко.

Андрей Пятов является автором уникального достижения: он девять лет не уступал место в воротах в официальных турнирах. Уникальная серия насчитывает 49 матчей, причем все голкипер провел без замен.

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Как сообщает zbirna.com, с 5 сентября 2009 года - дня начала серии Пятова - сборная Украины провела 49 официальных матчей. Сюда вошли финальные турниры Евро-2012 и Евро-2016, а также отборочные циклы ЧМ-2010, ЧМ-2014, Евро-2016 и ЧМ-2018. Три матча на счету Пятова и в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА.

За это время сборную Украины в официальных турнирах возглавляли пять тренеров - Алексей Михайличенко, Олег Блохин, Андрей Баль, Михаил Фоменко и Андрей Шевченко. Для всех них вратарем №1 в Украине являлся Пятов.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проводит поединок Лиги наций на выезде против Словакии. Следите за прямой онлайн-трансляцией игры на нашем сайте.