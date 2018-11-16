Онлайн-трансляция Словакия - Украина - 2:1: Лига наций, 4-й тур

Сборная Украины проводит заключительный матч в группе Лиги наций УЕФА.

В словацкой Трнаве проходит заключительная встреча сборной Украины в групповом турнире Лиги наций УЕФА. Соперником украинцев является команда Словакии.

Украинская сборная обеспечила себе первое место в группе еще в прошлом туре. Напомним, у команды Андрея Шевченко 100-процентный показатель набранных очков - в предыдущих трех поединках Лиги наций украинцы дважды обыграли сборную Чехии (2:1 и 1:0), а также во Львове победили тех же словаков (1:0).

Отметим, что сборная Словакии пока не набрала ни одного очка - поражения от Украины (0:1) и Чехии (1:2). Именно словаки и чехи определят между собой в последней игре, кто опустится на дивизион ниже.

Напомним, что украинская национальная сборная на этот раз сыграет не в оптимальном составе. Из-за травмы ахилла на полгода выбыл Андрей Ярмоленко. Не до конца восстановился и не получил приглашение в сборную хавбек "Шахтера" Марлос. Также нет в списке вызванных футболистов центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Зато в списке Шевченко находятся сразу несколько новичков. И хотя нынешний главный тренер сборной Украины не отличается любовью к экспериментам, сегодня представляется как раз тот случай, когда можно проверить в деле нескольких новобранцев.

Матч Словакия - Украина начнется в 21.45 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Добрый вечер!

Команды уже на стадионе. Тем временем, стали известны стартовые составы.

Словакия: Дубравка – Ганцко, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик – Грегуш – Мак, Гамшик, Куцка, Руснак – Зреляк.

Запасные: Козачик, Родак, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Грошовски, Сабо, Дюриш.

Украина: Бойко – Матвиенко, Бурда, Кривцов, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Цыганков - Борячук.

Запасные: Пятов, Лунин, Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Яремчук.

По последней информации из лагеря сборной Украины, форвард Роман Яремчук не сможет сегодня выйти на поле. У нападающего возникли проблемы с мышцами спины. Тем не менее, его все же включили в число запасных.

Впервые с сентября 2009 года голкипера сборной Украины Андрея Пятова нет в основном составе сборной Украины в официальном матче - вместо него выходит вратарь "Диамо" Денис Бойко.

Прозвучали национальные гимны Словакии и Украины. Все готово к началу матча.

1. Футболисты сборной Украины начали матч с центра поля, отдали назад и тут же устроили мини-пожар у своих ворот. Мяч перехватили словаки, и от головы Бурды мяч попал в руки Бойко.

3. Болельщики сборной Украины громко поддерживают нашу команду, и складывается впечатление, что играем дома.

5. Тем временем словаки зарабатывают штрафной у правого угла нашей штрафной площади.

6. ГОЛ! 1:0. Очень простой розыгрыш - Хамшик отыдал на три метро вправо Руснаку, и тот зряче пробил в ближний угол. Небольшой рикошет от защитника сделал задачу Бойко еще более сложной. Неудачное для нас начало игры, что тут скажешь...

12. И еще один провал обороны гостей. Атака правым флангом завершилась переводом мяча налево, где абсолютно свободный Хамшик расстреливал Бойко метров с семи - повезло, что мяч слетел с ноги игрока "Наполи" и ушел за лицевую.

14. Тем временем у сборной Украины уже первая замена: вместо Кривцова на поле вышел дебютант Пластун, занявший место в центре обороны.

19. Еще один опасный эпизод с участием словаков: Мак обыграл Караваева на фланге и пробил, но мяч ушел выше ворот.

22. Грубо сыграл Бурда против Куцки. Заслуженная желтая карточка игроку сборной Украины.

23. Словаки прощают Украину. Могло быть 2:0... Ганцко здорово подал на Зреляка, а тот с линии вратарской головой пробил мимо ворот!

26. ГОЛ. 2:0! А это уже чистый провал Бойко!.. Куцка приложился по мячу метров с 22-х. Удар, конечно, хороший и сильный, но прямо по центру ворот. Украинский голкипер пытался поймать мяч, но сфера предательски отскочила от рук за линию ворот.

30. Один из несомненных героев матча Куцка получил травму, при этом она случилась еще до гола. Словаки вынуждены сделать замену. Вместо Куцки на поле вышел Беро.

35. Неплохая комбинация украинцев в штрафной словаков, но Коноплянка не смог обработать передачу Цыганкова.

43. Вагон времени дают украинцы у своих ворот словакам, чтобы разыграть мяч по своему желанию. Два удара подряд наносят словаки, но Беро, а затем Хамшик бьют выше цели.

45+2. Одна из редких вспышек Украины в первом тайме: Малиновский взял инициативу и пробил метров с 26-ти, однако голкипер справился с угрозой.

На этом первый тайм заканчивается.

ПЕРЕРЫВ.

46. Второй тайм стартовал с атаки словаков. Бойко забрал мяч.

47. ГОООООООЛ!!! 2:1. Блестящий момент! Караваев пробежал по правому флангу и отдал на линию штрафной Коноплянке, который ударом слета мастерски переправил мяч в левый угол. Браво капитану!

49. Тут же Коноплянка получает по ногам. Грегуш получает предупреждение.

52. ГОЛ. 3:1. Украина снова пропускает...

53. Недолго музыка играла у нашей сборной. Сначала Мак пробил в штангу, а через мгновение Зреляк красиво пяткой замкнул прострел Руснака.

54. Ах, какой момент был у нашей команды! Зинченко зряче идеально подал во вратарскую, а Караваев не сумел точно пробить с нескольких метров головой...

60. Украина создает верный голевой момент. Атака 3 в 2, но неудачно распорядился мячом Коноплянка.

61. ГОЛ. 4:1.

62. Мак идеально пробил в дальний угол метров с 18-ти. Это глубокий нокдаун для Украины...

63. Замена у сборной Украины. Вместо Борячука выходит Коваленко.

64. Проходной двор в защите сборной Украины. У словаков четыре удара в створ и четыре гола.

65. И еще одна замена Украины. Вместо Коноплянки выходит Шапаренко.

69. Замена в сборной Словакии. Вместо Мака выходит Стох.

72. Редкая возможность украинцев организовать что-либо путное в чужой штрафной. Мяч попал к Степаненко, однако тот с линии штрафной пробил из рук вон плохо.

76. Не идут удары и хорошо игравшего в последних матчах сборной Малиновского. Его пушка на этот раз дала сбой - мяч прошел в метре от штанги.

77. Цыганков тоже пытался забить, но ударил прямо во вратаря.

79. Красивая трехходовка с пасом Караваева на Цыганкова, но Виктор не смог обработать мяч.