Матч Лиги наций УЕФА проведет украинская бригада арбитров
15:12, 16 ноября 2018Футбол
33 0
Евгений Арановский обслужит поединок Греция – Эстония.
Евгений Арановский / footboom.com
Украинская бригада арбитров назначена на матч второй группы дивизиона С Лиги наций Греция – Эстония, который состоится 18 ноября.
Главным рефери будет Евгений Арановский из Киева. На линиях ему будут помогать Сергей Беккер и Олег Плужник. Дополнительными ассистентами за воротами назначены Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр – Семен Шлончак.
Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проведет заключительный поединок группового турнира Лиги наций с командой Словакии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter