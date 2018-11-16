Матч Лиги наций УЕФА проведет украинская бригада арбитров

Евгений Арановский обслужит поединок Греция – Эстония.

Украинская бригада арбитров назначена на матч второй группы дивизиона С Лиги наций Греция – Эстония, который состоится 18 ноября.

Главным рефери будет Евгений Арановский из Киева. На линиях ему будут помогать Сергей Беккер и Олег Плужник. Дополнительными ассистентами за воротами назначены Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр – Семен Шлончак.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проведет заключительный поединок группового турнира Лиги наций с командой Словакии.