цей матеріал доступний українською

Матч Лиги наций УЕФА проведет украинская бригада арбитров

15:12, 16 ноября 2018
Футбол
33 0
Евгений Арановский / footboom.com

Главным рефери будет Евгений Арановский из Киева. На линиях ему будут помогать Сергей Беккер и Олег Плужник. Дополнительными ассистентами за воротами назначены Сергей Бойко и Анатолий Абдула. Четвертый арбитр – Семен Шлончак.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проведет заключительный поединок группового турнира Лиги наций с командой Словакии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Лига наций