Текст был размещен на полотне в цветах польского флага.

Вчера во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии (0:1) в Гданьске польские фанаты вывесили баннер «Львов – колыбель польского футбола».

Они разместили этот текст на фоне полотна в цветах польского флага. Об этом сообщает страница Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Также на баннере изображены гербы клубов «Лехия» и «Погонь».

Как сообщал УНИАН, арбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч сборной Украины с Турцией.