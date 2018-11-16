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Польские фанаты вывесили баннер "Львов - колыбель польского футбола"

13:51, 16 ноября 2018
Футбол
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Troublemakers & Ultras Action

Вчера во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии (0:1) в Гданьске польские фанаты вывесили баннер «Львов – колыбель польского футбола».

Они разместили этот текст на фоне полотна в цветах польского флага. Об этом сообщает страница Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Также на баннере изображены гербы клубов «Лехия» и «Погонь».

Как сообщал УНИАН, арбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч сборной Украины с Турцией.

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Теги: #отношения Польши и Украины