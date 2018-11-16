Словакия - Украина: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч Лиги наций

Сегодня в 4-м заключительном туре группового турнира Лиги наций "сине-желтые" сыграют на выезде против словаков.

Сегодня в 4-м заключительном туре группового турнира Лиги наций сборная Украины по футболу сыграет на выезде против словацкой сборной.

Матч пройдет в Трнаве. Начало - в 21.45 по киевскому времени.

Украинская команда обеспечила себе первое место в своей группе еще в прошлом туре. Напомним, у команды Андрея Шевченко 100-процентный показатель набранных очков - в предыдущих трех поединках Лиги наций украинцы дважды обыграли сборную Чехии (2:1 и 1:0), а также во Львове победили тех же словаков (1:0).

Составы команд

На этот раз украинская национальная сборная сыграет не в оптимальном составе. Из-за травмы ахиллового сухожилия на полгода выбыл лидер команды, игрок "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко. Не до конца восстановился и не получил приглашение в сборную хавбек "Шахтера" Марлос. Также нет в списке вызванных футболистов центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Зато в списке Шевченко находятся сразу несколько новичков. Обращает на себя внимание первый вызов в команду 19-летнего защитника "Динамо" Виталия Миколенко, 21-летнего полузащитника "Карпат" Марьяна Шведа и 22-летнего нападающего "Мариуполя" Андрея Борячука.

Также относительным дебютантом является 25-летний хавбек "Шахтера" Сергей Болбат, который свой единственный матч за сборную провел в 2014 году.

А вот легионер испанского "Луго", 21-летний защитник Василий Кравец из-за травмы, полученной на тренировке, покинул расположение национальной команды.

Прогнозы букмекеров

По сведениям портала Betexplorer, который собирает данные ведущих букмекерских контор мира, больше шансов на победу имеют хозяева встречи - сборная Словакии. Средний коэффициент на победу словацкой команды составляет 2,28 к 1. Вероятность ничьей оценивается экспертами как 3,08 к 1. Коэффициент на победу сборной Украины - 3,36 к 1.

Где смотреть

Смотреть матч Словакия - Украина в прямой трансляции можно на общенациональном канале "Украина" начиная с 21.35. Также в прямом эфире матч покажет специализированный канал "Футбол 1".