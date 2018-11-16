Босния поднялась на дивизион выше в Лиге наций и может стать соперником Украины

Украинцы и боснийцы могут сыграть между собой в плей-офф в случае неудачного выступления в отборочном турнире Евро-2020.

Сборная Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Австрией на выезде (0:0), что позволило ей обеспечить первое место в группе 3 и выход в элитный дивизион Лиги наций. В случае неудач в отборе на Евро-2020 Босния и Герцеговина также станет соперником Украины в борьбе за путевку на чемпионат Европы через Лигу наций.

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Сборная Финляндии, хоть и уступила с минимальным счетом Греции (0:1), но сохранила первую строчку и гарантировала выход в Лигу B.

Сборная Грузии, сыграв в ничью с Андоррой (1:1), смогла досрочно обеспечить себе первое место в группе и повышение в Лигу С.

Нужно также отметить, что Северная Ирландия и Эстония понизились в классе по итогам игрового дня, опустившись в дивизионы С и D соответственно.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером состоялись девять матчей Лиги наций УЕФА. Настоящий триллер разыгрался в матче Хорватия - Испания (3:2).