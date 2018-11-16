“Вірні збірній” уже 10 матчей рядом с национальной командой

Сегодня в Трнаве состоится игра Лиги наций Словакия - Украина

Сегодня, 16 ноября, Национальная сборная команда Украины по футболу сыграет свой последний официальный матч в этом году: Словакия — Украина в городе Трнава, в рамках турнира Лиги наций УЕФА.

У нашей команды и ее верных болельщиков есть шанс поставить новые рекорды.

Еще результатом прошлого матча Украина — Чехия наша сборная гарантировала себе выход из группы с 1-го места и дополнительную возможность попасть на ЕВРО 2020, однако у команды остается шанс поставить новые рекорды: 10 беспроигрышных матчей подряд под руководством Андрея Шевченко и абсолютная победа во всех играх нового турнира (4 из 4). В свою очередь фаны “Верные сборной” в словацкой Трнаве отметят 10-ю игру бок о бок с любимой командой, а это почти все официальные игры сборной за последние два года. Исключение — матч Украина—Словакия в сентябре этого года, который прошел без зрителей из-зи штрафа нашей федерации со стороны чиновников УЕФА.

300 болельщиков фан-движения уже прибыли в Трнаву и Братиславу. Впереди у них важный день:

15 фанов с самого утра посетят детский сад в Трнаве, где проходят реабилитацию дети с тяжелыми генетическими заболеваниями и травмами;

почти 20 болельщиков сформируют украинскую сборную для участия в традиционном фан-турнире Словакия — Украина — Чехия, остальные поддержат своих друзей;

все вместе фаны встретятся с легендами-ветеранами украинского и словацкого футбола, а затем соберутся в фан-посольстве Украины;

более 350 фанов вместе отправятся шествием на стадион “Сити-арена — штадион Антона Малатинского”.

Украинский сектор обещает быть громким — Гимн Украины и “Червону руту” уже услышали все города, которые проезжали болельщики дорогой в Трнаву, — и ярким — более 100 флагов Украины взметнуться ввысь на стадионе Антона Малатинського, — ведь заряда от этого матча должно хватить и команде, и ее фанам вплоть до матчей отбора на ЕВРО 2020, который стартует уже в марте следующего года.