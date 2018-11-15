Клубы английской Премьер-лиги решили использовать систему VAR со следующего сезона

Система видеопомощи арбитрам появится на матчах английского чемпионата начиная с сезона-2019/2020.

Клубы английской Премьер-лиги достигли принципиального соглашения по введению системы видеопомощи арбитрам (VAR) с сезона-2019/20, сообщает Sky Sports.

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В прошлой кампании VAR использовался в матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги. Ранее в этом году клубы Премьер-лиги обсуждали введение системы видеоопомощи арбитрам начиная с сезона-2018/19, однако большинство не поддержали эту идею.

Сейчас VAR используется во многих европейских топ-чемпионатах - испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Напомним, система видоопомощи арбитрам использовалась на всех матчах минувшего чемпионата мира по футболу, который прошёл в России с 14 июня по 15 июля.