Сборная Украины лишилась защитника накануне матчей со Словакией и Турцией
13:32, 15 ноября 2018Футбол
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Защитник Василий Кравец получил травму и покинул расположение национальной команды.
Василий Кравец (справа) покинул расположение сборной / Instagram
Защитник сборной Украины Василий Кравец получил травму на тренировке национальной команды, сообщил официальный сайт ФФУ.
Во время открытой тренировки в Киеве, которая прошла 13 ноября, Кравец совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. Для восстановления Василию понадобится 7-10 дней.
Таким образом, футболист вернется в расположение испанского "Луго" для реабилитации и пропустит встречи со сборными Словакии (16 ноября) и Турции (20 ноября).
Напомним, подопечные Андрея Шевченко вчера провели тренировку на заснеженном НСК "Олимпийский", а сегодня в 12.00 вылетелеи в Словакию на заключительный поединок Лиги наций.
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