Сборная Украины лишилась защитника накануне матчей со Словакией и Турцией

Защитник Василий Кравец получил травму и покинул расположение национальной команды.

Защитник сборной Украины Василий Кравец получил травму на тренировке национальной команды, сообщил официальный сайт ФФУ.

Во время открытой тренировки в Киеве, которая прошла 13 ноября, Кравец совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. Для восстановления Василию понадобится 7-10 дней.

Таким образом, футболист вернется в расположение испанского "Луго" для реабилитации и пропустит встречи со сборными Словакии (16 ноября) и Турции (20 ноября).

Напомним, подопечные Андрея Шевченко вчера провели тренировку на заснеженном НСК "Олимпийский", а сегодня в 12.00 вылетелеи в Словакию на заключительный поединок Лиги наций.