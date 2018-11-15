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Сборная Украины лишилась защитника накануне матчей со Словакией и Турцией

13:32, 15 ноября 2018
Футбол
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Василий Кравец (справа) покинул расположение сборной / Instagram

Во время открытой тренировки в Киеве, которая прошла 13 ноября, Кравец совершил резкое движение и получил защемление мышцы поясничного отдела. Для восстановления Василию понадобится 7-10 дней.

Таким образом, футболист вернется в расположение испанского "Луго" для реабилитации и пропустит встречи со сборными Словакии (16 ноября) и Турции (20 ноября).

Напомним, подопечные Андрея Шевченко вчера провели тренировку на заснеженном НСК "Олимпийский", а сегодня в 12.00 вылетелеи в Словакию на заключительный поединок Лиги наций.

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Теги: #сборная Украины по футболу