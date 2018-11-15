Честь ветерану: Руни в последний раз в карьере выйдет на поле в качестве капитана сборной Англии

Легендарному форварду позволили провести прощальный поединок за сборную.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фабиан Делф заявил, что отдаст Уэйну Руни капитанскую повязку в его прощальном поединке за сборную Англии. Футболиста цитирует Sky Sports.

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«Когда я приехал в Англию, Уэйн был капитаном. Когда он появится на поле, я отдам повязку. Это будет большая ночь для Уэйна, мы хотим, чтобы она была особенной».

Товарищеский матч против США станет для Руни 120-й и прощальной игрой за сборную Англии, его вызвали в сборную специально для этого.

Матч Англия - США состоится в четверг, 15 ноября, на лондонском стадионе "Уэмбли". Все средства, вырученные от проведения встречи, пойдут на благотворительность.