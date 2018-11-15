Турецкий Бешикташ отстранил от тренировок футболиста, который сел обедать в перерыве матча
11:53, 15 ноября 2018Футбол
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На замечание тренера игрок ответил, что его все равно не выпускают на замену в последних матчах.
Толгай Арслан / Fanatik
Наставник турецкого «Бешикташа» Шеном Гюнеш отстранил от тренировок полузащитника клуба Толгая Арслана, сообщает Hurriyet.
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По информации источника, хавбек сел обедать прямо во время поединка против «Истанбул Башакшехира», сразу после первого тайма. В тарелке Арслана был рис с мясом, а когда тренер запретил ему продолжать принимать пищу, то футболист ответил, что его все равно не выпускают на замену в последних матчах.
28-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне 8 поединков за «Бешикташ» и не отметился результативными действиями.
Напомним, стала известна заявка сборной Турции на матч с Украиной.
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