Турецкий Бешикташ отстранил от тренировок футболиста, который сел обедать в перерыве матча

На замечание тренера игрок ответил, что его все равно не выпускают на замену в последних матчах.

Наставник турецкого «Бешикташа» Шеном Гюнеш отстранил от тренировок полузащитника клуба Толгая Арслана, сообщает Hurriyet. Читайте такжеАрбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч команды Шевченко с Турцией По информации источника, хавбек сел обедать прямо во время поединка против «Истанбул Башакшехира», сразу после первого тайма. В тарелке Арслана был рис с мясом, а когда тренер запретил ему продолжать принимать пищу, то футболист ответил, что его все равно не выпускают на замену в последних матчах. 28-летний полузащитник провел в нынешнем сезоне 8 поединков за «Бешикташ» и не отметился результативными действиями. Напомним, стала известна заявка сборной Турции на матч с Украиной.

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