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Сборная Украины провела тренировку на заснеженном Олимпийском (видео)

11:28, 15 ноября 2018
Футбол
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Сборная Украины провела тренировку на "Олимпийском" / ffu.ua

Сборная Украины по футболу, собравшаяся в Киеве перед матчами против сборных Словакии и Турции, провела открытую тренировку на «Олимпийском» в условиях холода и снега. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На тренировку также прибыл ассистент главного тренера «Олимпика» Руслан Ротань.

Сегодня в 12.00 сборная полетит в Словакию, после чего проведет там тренировку. 

ffu.ua

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Теги: #сборная Украины по футболу