Сборная Украины провела тренировку на заснеженном Олимпийском (видео)

Занятие посетил экс-игрок сборной и ассистент главного тренера «Олимпика» Руслан Ротань.

Сборная Украины по футболу, собравшаяся в Киеве перед матчами против сборных Словакии и Турции, провела открытую тренировку на «Олимпийском» в условиях холода и снега. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

На тренировку также прибыл ассистент главного тренера «Олимпика» Руслан Ротань.

Сегодня в 12.00 сборная полетит в Словакию, после чего проведет там тренировку.