Месси вышел на второе место в истории по голам за один клуб - рекорд Пеле уже близок

Еще одно невероятное достижение форварда "Барселоны".

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место по количеству голов, забитых за один клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".

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В последнем матче чемпионата Испании с «Бетисом» аргентинец оформил дубль, что не помогло его команде победить - встреча завершилась со счетом 3:4. Однако Месси сумел отличиться в 566-й раз и обойти немца Герда Мюллера, который, играя за «Баварию», забил 565 голов.

Лидером в рейтинге остается "Король футбола" Пеле. Он практически всю карьеру провел в бразильском «Сантосе», за который отличился 643 раза. Таким образом до достижения Пеле Месси осталось забить 78 мячей.

Месси - пятикратный обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании, и четыре раза - победителем Лиги чемпионов.