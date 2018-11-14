Арбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч команды Шевченко с Турцией

Сборная Украины сыграет с Турцией на выезде 20 ноября.

Товарищеский матч между сборными Турции и Украины обслужит бригада арбитров из Косово во главе с Генцем Нуза.

Ассистенты арбитра — Фатлум Бериша, Бухар Селимай, четвертый арбитр — Бешфорт Косуми. Об этом сообщает Kosovan Football.

Матч Турция – Украина состоится во вторник, 20 ноября в Анталье.

Напомним, Украина на дипломатическом уровне не признает независимости Косово. В 2016 году официальный матч Украина - Косово, хозяином которого являлась украинская сборная, состоялся на нейтральной территории, в Кракове (Польша).