Арбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч команды Шевченко с Турцией
18:13, 14 ноября 2018Футбол
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Сборная Украины сыграет с Турцией на выезде 20 ноября.
Сборная Украины сыграет с Турцией 20 ноября / Reuters
Товарищеский матч между сборными Турции и Украины обслужит бригада арбитров из Косово во главе с Генцем Нуза.
Ассистенты арбитра — Фатлум Бериша, Бухар Селимай, четвертый арбитр — Бешфорт Косуми. Об этом сообщает Kosovan Football.
Матч Турция – Украина состоится во вторник, 20 ноября в Анталье.
Напомним, Украина на дипломатическом уровне не признает независимости Косово. В 2016 году официальный матч Украина - Косово, хозяином которого являлась украинская сборная, состоялся на нейтральной территории, в Кракове (Польша).
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