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Арбитр из непризнанного Украиной Косово обслужит матч команды Шевченко с Турцией

18:13, 14 ноября 2018
Футбол
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Сборная Украины сыграет с Турцией 20 ноября / Reuters

Ассистенты арбитра — Фатлум Бериша, Бухар Селимай, четвертый арбитр — Бешфорт Косуми. Об этом сообщает Kosovan Football.

Матч Турция – Украина состоится во вторник, 20 ноября в Анталье. 

Напомним, Украина на дипломатическом уровне не признает независимости Косово. В 2016 году официальный матч Украина - Косово, хозяином которого являлась украинская сборная, состоялся на нейтральной территории, в Кракове (Польша). 

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Теги: #Косово#сборная Украины по футболу