УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов в связи с нарушениями правил фейр-плей

Особо тщательной проверке подлежат два перехода - нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» рискует столкнуться с серьёзными санкциями со стороны УЕФА, сообщает AS со ссылкой на L’Equipe.

Организация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних отчётов Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.

Читайте такжеПСЖ готовит новый трансферный рекорд - 270 миллионов евро за игрока Барселоны

Отдельную работу УЕФА проведёт в отношении трансферов в «ПСЖ» нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «Барселоны» и «Монако» соответственно летом 2017 года. Если будут доказаны факты нарушений парижанами правил финансового фэйр-плей, то не исключён вариант, при котором клуб будет наказан запретом на выступление в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» грозит запрет на регистрацию футболистов в связи с нарушениями при переходах молодых игроков.