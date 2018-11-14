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УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов в связи с нарушениями правил фейр-плей

17:09, 14 ноября 2018
Футбол
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&quot;ПСЖ&quot; грозит исключение из еврокубков / REUTERS

Организация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних отчётов Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.

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Отдельную работу УЕФА проведёт в отношении трансферов в «ПСЖ» нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из «Барселоны» и «Монако» соответственно летом 2017 года. Если будут доказаны факты нарушений парижанами правил финансового фэйр-плей, то не исключён вариант, при котором клуб будет наказан запретом на выступление в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» грозит запрет на регистрацию футболистов в связи с нарушениями при переходах молодых игроков.

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Теги: #УЕФА#ПСЖ