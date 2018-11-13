Солари утвержден на должность главного тренера мадридского Реала

Контракт между 42-летний специалистом и мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

Мадридский «Реал» утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера команды.

Контракт 42-летнего аргентинского специалиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба.

Ранее Солари был назначен и.о. наставника «Реала» после увольнения предыдущего тренера Хулена Лопетеги., отправленного в отставку после серии неудовлетворительных результатов. Пока что при новом тренер «Реал» добыл 4 победы в 4-х матчах.

Солари выступал за «Реал» в качестве игрока с 2000-го по 2005-й годы. В качестве тренера работал с «Реалом» U-19 (2013-2016) и с «Кастильей» (2016-2018).

Ранее сообщалось, что Солари выдал лучший старт в «Реале» за 89 лет - выиграл четыре первые игры с разницей мячей +13