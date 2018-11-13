На матче Лиги наций Словакия — Украина будет работать бригада арбитров из Черногории
21:06, 13 ноября 2018Футбол
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Главным судьей выступит Никола Дабанович.
Дабанович рассудит сборные Украины и Словакии в матче Лиги наций / fscg.me
На заключительном матче сборной Украины в Лиге наций будет работать бригада арбитров из Черногории.
Главным судьей выступит Никола Дабанович, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
На линиях ему будут помогать Миловад Джукич и Александар Джиканович. Дополнительные ассистенты — Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый судья — Владан Тодорович.
Как сообщал УНИАН, матч против сборной Словакии наша команда проведет 16 ноября в Трнаве,
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