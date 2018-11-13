цей матеріал доступний українською

На матче Лиги наций Словакия — Украина будет работать бригада арбитров из Черногории

21:06, 13 ноября 2018
Футбол
81 0
Дабанович рассудит сборные Украины и Словакии в матче Лиги наций / fscg.me

Главным судьей выступит Никола Дабанович, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На линиях ему будут помогать Миловад Джукич и Александар Джиканович. Дополнительные ассистенты — Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый судья — Владан Тодорович.

Как сообщал УНИАН, матч против сборной Словакии наша команда проведет 16 ноября в Трнаве,

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко#Лига наций УЕФА