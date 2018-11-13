Степаненко: новичков сборной приняли нормально

Хавбек поделился ожиданиями от предстоящих матчей и рассказал об обстановке в коллективе.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как команда приняла дебютантов.

«Шведа и Миколенко приняли нормально, Марьяна я знал и раньше. Познакомился с ним, когда он был еще в Севилье, встретились однажды у Жени Коноплянки дома. С Миколенко встречались на поле. Вчера они спели песню, все нормально. На тренировках познакомимся еще ближе», - отметил Степаненко, сообщает SportArena.

«Считаю, что каждый футболист–профессионал, должен выкладываться полностью на футбольном поле, даже несмотря на то, что оставшаяся игра не имеет никакого турнирного значения. То же самое касается и товарищеской встречи. Нужно выходить и биться за результат, за свою команду и страну», — добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины 16 ноября сыграет в Трнаве заключительный матч Лиги наций против Словакии, который уже не имеет турнирного значения, а 20 ноября проведет товарищескую игру с Турцией.