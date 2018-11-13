Игрок сборной Малиновский: нужно выигрывать все матчи - и товарищеские, и официальные

Это будут классные матчи против хороших соперников, всегда хочется играть в таких матчах высокого уровня – кажется, даже в чемпионате не всегда такие есть, - считает игрок.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.

«Естественно, готовы полностью выкладываться на футбольном поле. Это будут классные матчи против хороших соперников, всегда хочется играть в таких матчах высокого уровня – кажется, даже в чемпионате не всегда такие есть. Будет интересно себя проверить. Плюс, опять же, мы уже решили задачу, так что следующая встреча покажет, с каким отношением ребята относятся к этим играм, - отметил игрок, сообщает SportArena.

Очень важно подготовиться ментально: нужно выходить и быть голодными к победам. В сборной должен быть менталитет победителей. Неважно, матч товарищеский или официальный – нужно стараться выигрывать все время.

Уже была небольшая теория, Андрей Николаевич подсказал некоторые новые тактические моменты. В ближайших матчах вы увидите что-то интересное. Нам нужно сейчас адаптироваться, внимательно, как губка, впитывать информацию, потому что информации нам дают достаточно, причем информацию новую. Нужно в максимально короткие сроки это все понять, перенести из тренировочного процесса на поле.

Был тимбилдинг для сборной: всех собрать вместе, пообщаться в неформальной обстановке, не только в гостинице, а и за ужином. В Европе это делается очень часто», — заявил Малиновский.

Также игрок рассказал, считает ли себя лидером сборной.

«Я готов, уверен в своих силах. Думаю, тот кредит доверия, который мне дает тренерский штаб… Я стараюсь максимально выкладываться, выполнять установку и играть на команду».

Как сообщал УНИАН, сборная Украины 16 ноября сыграет в Трнаве заключительный матч Лиги наций против Словакии, который уже не имеет турнирного значения, а 20 ноября проведет товарищескую игру с Турцией.