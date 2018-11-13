Шевченко: Мы специально сделали акцент на молодых футболистах, видим их перспективу

Главный тренер сборной Украины дал пресс-конференцию накануне двух заключительных матчей года.

Сборная Украины начала подготовку к последним матчам в нынешнем году — со Словакией и Турцией.

Сегодня перед открытой тренировкой сборной Украины на НСК Олимпийский, наставник сине-желтых Андрей Шевченко провел пресс-конференцию для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

О ближайшие матчи:

Конечно, эти два матча очень важны. Мы специально подбирали состав, делали акцент на молодых футболистах. Многие из них были вызваны в национальную команду, мы видим их перспективу. Кое-кто получил аванс. Многие хорошо зарекомендовал себя в чемпионате страны. Когда еще им будет предоставлен такой шанс — себя показать. Заканчивается год, турнирные задачи мы уже решили. Мы идем на определенные риски, давая шанс молодежи, ведь у них нет опыта игры на таком уровне. Будем давать возможность по максимуму раскрыть свой талант в этих играх.

О переносе матча с Турцией:

Перенос матча было связано с определенными проблемами. И федерация четко объяснила свою позицию. Этот матч был запланирован в Украине. Решение уже принято — будем играть в Турции. Я не вижу здесь каких-то ошибок.

О молодых игроках:

У молодых есть шанс, а как они им воспользуются — это второй вопрос. У них есть талант, они имеют шанс, а наша задача помочь им раскрыться.

О Лунина:

Каждый игрок, которого мы приглашаем, имеет шанс выйти на поле. Андрей также, как и все три вратаря, имеет шанс выйти. А решать будем непосредственно перед игрой.

О Безусе:

Мы рассматривали кандидатуру Безуса, когда у нас был дефицит игроков. К сожалению, тогда он был травмирован. Мы вызвали игроков, которые имели игровую практику. Роман прогрессирует, и он является одним из кандидатов в сборную. Если будет нужно, мы его вызовем. А немного изменить его игровую позицию — это не проблема.

Про Шведа:

Многие из молодых игроков, которые выступали за молодежную сборную, получили шанс проявить себя. Швед хорошо проявил себя и там, и в клубе. Сегодня это его первый вызов, посмотрим, возможно немного изменим его позицию на поле. Я знаю, как мы можем его использовать.

О заявление Хачериди, относительно отсутствия смысла приезжать в сборную и не играть в основном составе:

— В сборную будут приезжать только мотивированные игроки. Они должны быть готовы выйти на поле в основном составе, так и в любое другое время матча. Только такой должна быть мотивация. С футболистами, которые будут приезжать и ждать, пока их выпустят в основе, нам будет трудно работать.

Как сообщал УНИАН, игру со сборной Словакии в групповом раунде Лиги наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 ноября, а контрольный матч с Турцией — 20 ноября.