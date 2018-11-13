Билеты на матч ЛЧ Шахтер - Лион поступили в продажу - от 100 грн
15:43, 13 ноября 2018Футбол
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Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов состоится в декабре.
Шахтер сыграет заключительный матч группового этапа ЛЧ 12 декабря / shakhtar.com
12 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове примет французский «Лион».
Сегодня билеты поступили в свободную продажу, сообщает официальный сайт горняков.
Приобрести их можно:
- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);
- на официальном сайте shakhtar.com; (при покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен)
- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
Стоимость – от 100 гривен.
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