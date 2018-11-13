Билеты на матч ЛЧ Шахтер - Лион поступили в продажу - от 100 грн

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов состоится в декабре.

12 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в Харькове примет французский «Лион».

Сегодня билеты поступили в свободную продажу, сообщает официальный сайт горняков.

Приобрести их можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на официальном сайте shakhtar.com; (при покупке билета онлайн через официальные каналы клуба скидка 10 гривен)

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость – от 100 гривен.