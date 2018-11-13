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Хацкевич: в УПЛ должно быть минимум 16 клубов

11:16, 13 ноября 2018
Футбол
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Хацкевич высказался за увеличение количества команд в чемпионате УПЛ / uafc.org.ua

«На мой взгляд, в Украине должен быть полноценный чемпионат минимум с 16 участниками», — отметил тренер.

В разгар сезона КОМАНДА1 уже смотрит в будущее, поэтому решила провести опрос среди наставников элитных коллективов, задав им один вопрос — каким, по их мнению, должно быть количество участников в следующем турнире Премьер-лиги.

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Теги: #УПЛ#участники#Динамо Киев