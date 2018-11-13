Хацкевич: в УПЛ должно быть минимум 16 клубов
11:16, 13 ноября 2018Футбол
89 0
Наставник киевского Динамо высказал свое мнение о необходимом количестве клубов в Премьер-лиге
Хацкевич высказался за увеличение количества команд в чемпионате УПЛ / uafc.org.ua
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказал свое мнение относительно количества участников в Премьер-лиге.
«На мой взгляд, в Украине должен быть полноценный чемпионат минимум с 16 участниками», — отметил тренер.
В разгар сезона КОМАНДА1 уже смотрит в будущее, поэтому решила провести опрос среди наставников элитных коллективов, задав им один вопрос — каким, по их мнению, должно быть количество участников в следующем турнире Премьер-лиги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter