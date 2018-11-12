На президента ФФУ Павелко открыли уголовные дела по трем статьям - адвокат
Против деятельности президента Федерации Футбола Украины Андрея Павелко открыты уголовные дела по трем статьям.
Об этом на специальной пресс-конференции заявил адвокат Олег Скупинский, сообщает iSport.
Деятельность Павелко в НАБУ рассматривают по трем статьям: "декларирование недостоверной информации", "незаконное обогащение", а также "злоупотребление властью и служебным положением". Помимо этого, в Национальной полиции Украины и Генеральной прокуратуре также открыты уголовные производства на функционера.
Ранее на той же пресс-конференции главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков обнародовал несколько цифр, которые свидетельствуют о незаконной деятельности Павелко.
1. Более 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;
2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерам ФФУ;
3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;
4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;
5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.