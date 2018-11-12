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На президента ФФУ Павелко открыли уголовные дела по трем статьям - адвокат

19:18, 12 ноября 2018
Футбол
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Деятельность Андрея Павелко в НАБУ рассматривают по трем статьям / ФФУ

Об этом на специальной пресс-конференции заявил адвокат Олег Скупинский, сообщает iSport.

Деятельность Павелко в НАБУ рассматривают по трем статьям: "декларирование недостоверной информации", "незаконное обогащение", а также "злоупотребление властью и служебным положением". Помимо этого, в Национальной полиции Украины и Генеральной прокуратуре также открыты уголовные производства на функционера.

Ранее на той же пресс-конференции главный редактор еженедельника "Футбол" Артем  Франков обнародовал несколько цифр, которые свидетельствуют о незаконной деятельности Павелко.

1. Более 500 миллионов гривен бюджета было потрачено на мошеннические схемы Павелко;

2. Более 160 миллионов гривен из выделенных бюджетных средств было присвоено функционерам ФФУ;

3. Уже подготовлена база под растрату еще 740 миллионов гривен по аналогичной схеме;

4. Более 1 миллиона долларов осело в офшорах;

5. Руководство страны допустило незаконное совмещение Павелко должностей, и как следствие, реализацию преступных схем.

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Теги: #ФФУ#Президент ФФУ Павелко