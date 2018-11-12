Главреда «Футбола» облили кефиром на пресс-конференции о коррупции в ФФУ

В ФФУ напрочь отметают причастность к инциденту.

Главного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова облили кефиром на пресс-конференции, на которой он хотел рассказать о коррупционных схемах президента ФФУ Андрея Павелко.

Неизвестные в балаклавах облили Франкова кефиром и требовали прекратить мероприятие, сообщает SportArena.

Позднее Федерация футбола Украины на своей странице в Facebook опровергла причастность к ситуациина пресс-конференции с участием главного редактора журнала «Футбол» и юриста Олега Скупинского.

В федерации заявили, что не имеют никакого отношения к этому инциденту, который был искусственно создан с целью дискредитировать работу организации. Кроме того, Федерация настаивает, что активность организации «Ініціативи майбутнього», представителем которой является Скупинский, связана исключительно с поливанием грязью федерации и ее руководителей.