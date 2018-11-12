Футболисты сборной Украины собрались в Киеве: последние новости

День заезда будет посвящен адаптации и отдыху, а на вечер запланировано приятное событие — праздничный ужин сборной Украины, посвященній победе в группе Лиги наций УЕФА

Сегодня национальная команда Украины собралась в Киеве на заключительный в этом году сбор перед матчами, которые будут сыграны в ноябре.

Столичной резиденцией сборной стал отель «Хаятт Ридженси», сообщает пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

Ребята прибыли в расположение полдень — как раз к обеду. Вкусный украинский борщ от шеф-повара Любомира Тошича сразу же дает ощущение уютной атмосферы и душевного комфорта. Особенно ждут это блюдо те игроки сборной, которые выступают за рубежом. Скажем, Руслан Малиновский, прилетев сегодня из Брюсселя, со вкусом съел порцию национального блюда и подытожил: «Борщ — солидный, чувствуется, что я дома».

Первыми в расположение команды прибыли наши испанские легионеры — голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, которые приехали еще вчера. Сегодня же среди первых заселились все дебютанты — Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду стал не первым, но премьерным от Андрея Шевченко.

Единственный сборник, чей рейс приходится на вечер, — Евгений Коноплянка: он присоединится к команде около 18-ти.

В связи с насыщенным игровым графиком в клубах (большинство сборников сыграли вчера) сегодня тренировка на поле в планах сборной отсутствует. Однако восемь футболистов, которые провели матчи за клуб раньше воскресенья или вообще не выходили на поле в уик-энд, проведут фитнес-занятия с тренером по физподготовке Иваном Башенным.

День заезда будет посвящен адаптации и отдыху, а на вечер запланировано приятное событие — праздничный ужин сборной Украины, посвященный победе в группе Лиги наций УЕФА. Кстати, на это событие приглашены и те игроки, которые по разным причинам не принимают участия в сборе, однако являются игроками основной обоймы национальной команды, и вклад части из них в завоевание путевки в элитный дивизион сборных Старого Света не подлежит сомнению: Марлос, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Артем Беседин и Иван Ордец.

С завтрашнего утра национальная команда полностью погружается в работу. Утром — теоретическое занятие, вечером — открытая тренировка. Сине-желтые ждут своих болельщиков на НСК «Олимпийский»: начало занятия — в 18.00.

Часом ранее, в 17.00, Андрей Шевченко встретится с масс-медиа в формате пресс-конференции, а с 17.30 игроки будут общаться с журналистами в микст-зоне.

В столице главная команда будет работать до четверга, когда вылетит на матч Лиги наций УЕФА в Словакию.