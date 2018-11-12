Фонсека поддержал расширение УПЛ до 16 клубов

Португальский специалист приветствует изменения в регламенте Премьер-лиги.

На послематчевой пресс-конференции после поединка с Ворсклой наставник Шахтера высказался на тему изменения формата Премьер-Лиги:

- Думаю, сейчас изучается вопрос о том, чтобы вернутся к 16-ти клубам в Премьер-лиге. Чем больше коллективов в элитном дивизионе, тем лучше.

Однако для этого нужны все условия. Очень важно создать их идеальными, чтобы команды могли свободно выступать. В любом случае мне нравится чемпионат с 16-ю командами и двухкруговым турниром.

В разгар сезона КОМАНДА1 уже смотрит в будущее, поэтому решила провести опрос среди наставников элитных коллективов, задав им один вопрос — каким, по их мнению, должно быть количество участников в следующем турнире Премьер-лиги.