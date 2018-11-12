Экс-тренер киевского Динамо лишился работы в московском Спартаке

Рауль Рианчо уволен с поста и.о. главного тренера московской команды.

Испанский специалист Рауль Рианчо уволен с должности исполняющего обязанности главного тренера московского Спартака.

Новым тренером российской команды стал местный специалист Валерий Кононов, известный в Украине по работе во львовских Карпатах, сообщает официальный сайт ФК Спартак Москва.

Кроме Карпат Кононов также известен по работе в Металлурге (Запорожье).

Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона (2019/20) с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего (2018/19), цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.

Испанский специалист Рауль Рианчо с 2014 по 2016 год был ассистентом главного тренера в киевском Динамо, при Сергее Реброве. С 2016 по 2018 год помогал Андрею Шевченко в сборной Украины