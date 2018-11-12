Экс-тренер киевского Динамо лишился работы в московском Спартаке
14:10, 12 ноября 2018Футбол
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Рауль Рианчо уволен с поста и.о. главного тренера московской команды.
Рианчо поработал и в киевском "Динамо" и в московском "Спартаке" / dynamo.kiev.ua
Испанский специалист Рауль Рианчо уволен с должности исполняющего обязанности главного тренера московского Спартака.
Новым тренером российской команды стал местный специалист Валерий Кононов, известный в Украине по работе во львовских Карпатах, сообщает официальный сайт ФК Спартак Москва.
Кроме Карпат Кононов также известен по работе в Металлурге (Запорожье).
Соглашение «Спартака» с Кононовым рассчитано до конца следующего сезона (2019/20) с возможностью пересмотра условий по итогам нынешнего (2018/19), цели на который остаются прежними: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
Испанский специалист Рауль Рианчо с 2014 по 2016 год был ассистентом главного тренера в киевском Динамо, при Сергее Реброве. С 2016 по 2018 год помогал Андрею Шевченко в сборной Украины
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