Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура УПЛ

Несмотря на послевкусие еврокубкового матча и несколько существенных потерь, «Динамо» выиграло с крупным счетом – 4:0.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Премьер-лиги сезона 2018/2019, по итогам которого лучшим трненером признан наставник киевского Динамо Александр Хацкевич.

Достаточно сложный и ответственный график осенью у «Динамо», где киевляне соревнуются на трех фронтах. Причем, на нескольких из них как раз в ноябре выпали матчи повышенной ответственности. Среди них – поединки против «Шахтера» в УПЛ и «Ренна» в Лиге Европы, а также – против ФК «Мариуполь», который в последнее время стал принципиальным соперником для динамовцев. Несмотря на послевкусие еврокубкового матча и несколько существенных потерь, «Динамо» выиграло с крупным счетом – 4:0.

Поэтому сегодняшний лауреат – главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич. Его подопечные нанесли разгромное поражение мариупольцам, одержав вторую победу за неделю, сообщает пресс-служба Объединения.

1. Номинальный результат команды – 5

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

«Динамо» оказалось в положении команды, которая догоняет лидера, ушедшего в отрыв – при таких обстоятельствах терять очки нельзя. К тому же, последние годы обострили противостояние с азовцами. Была потребность ярко сыграть в чемпионате, ведь после поражения от «Шахтера» (где были шансы на очки) киевляне имели шанс реабилитироваться перед болельщиками в домашнем матче.

2. Трудности в построении и управлении подопечными – 5

(травмированы/дисквалифицированы, особые обстоятельства)

Эта игра запомнится существенными кадровыми проблемами «Динамо». Из-за дисквалификации не играл Кендзера, из-за повреждения – Пиварич (имеем полностью перегружены фланги защиты), все еще отсутствует Беседин, который давно восстанавливается после травмы.

3. Мастерство в работе с кадрами – 5

(игроки, использованных не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

Отсутствующего поляка Кенджору справа в обороне заменил номинальный полузащитник Морозюк, а слева опять сыграл Миколенко, который радует в матчах ноября. В атаке вынужденно, но эффективно использовался Вербич, хотя чувствуется, что словенец по основной специализации – не является игроком острия. К тому же, мы уже начали привыкать к присутствию Сідіклея – бразилец явно раскрывается на месте левого вингера.

4. Тренерская мастерство – 5

(многообразие тактик, изменения по ходу матча, использования человеческого фактора)

На этот раз «изюминкой» игры «Динамо» стало особое сочетание игроков в центре поля, ведь в тройке Буяльский-Шепелев-Шапаренко все игроки здорово работают на атаку, в позиционном наступлении была возможность количественной и качественной преимущества именно за счет этого свойства. Вербич как наиболее типичный центрфорвард добавлял атакам гибкости. Очень здорово сыграла команда в прессинге, отсюда ошибки гостей на своей половине поля и голы, созданные именно за счет давления. Отдельно отметим, что штаб руководил игрой. Изменения получились своевременными, а после тяжелых эмоционально и физически матчей команда сохранила свежесть.

5. Накопительный критерий – 4

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

Это вторая победа киевлян за неделю, причем, как и в случае матча против «Ренна», она получилась зрелищной, результативной и достаточно убедительной. Конечно, отдавая должное положительным сдвигам в атакующей фазе игры, мы помним и о неудачные отрезки в матчах динамовцев, определенные ошибки в обороне. Пока нет стабильности в результате, но как раз эти два матча показывают хорошие тенденции и возможное начало позитивных серий.

Средний балл – 4,8