Шапаренко признан лучшим игроком 15 тура УПЛ, Пятов - самым полезным

Премьер-лига подвела итоги очередного тура соревнований.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет УПЛ определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 15 тура.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В состав экспертного совета входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Артур Валерко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко, который прекрасно проявил себя в матче с «Мариуполем». Он на три балла опередил полузащитника «Зари» Артема Гордиенко.

В свою очередь, вратарь Шахтера Андрей Пятов признан самым полезным игроком тура. Индекс эффективности игрока по версии InStat составил 329 баллов. Также отметим, что Пятов победил в номинации Лучший вратарь тура. Второе место занял полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев (328 баллов), третье — Майкон из «Шахтера» (327 баллов).