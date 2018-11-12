Звезда Баварии "влепил леща" журналисту после проигрыша принципиальному сопернику

Рибери дал пощечину журналисту после того, как тот сделал критическое замечание по поводу его игры

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери попал в неприятную историю после поражения от дортмундской "Боруссией" со счетом 2:3.

Рибери дал пощечину журналисту beIN Sports Патрику Гийю после того, как тот сделал критическое замечание по поводу его игры, пишет sports.ru со ссылкой на Bild.

Гийю отметил, что Рибери частично несет ответственность за два пропущенных гола. В ответ игрок оскорбил его, ударил и оттолкнул, после чего ушел.

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Франк Рибери сразу дал знать о произошедшем руководству "Баварии". "Рибери проинформировал нас, что у него был спор с его соотечественником Патриком Гийю, которого он знает много лет. В ближайшее время мы назначим личную встречу, чтобы узнать, как решить эту проблему. Мистер Гийю уже дал нам знать, что это также и в его интересах", - заявил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич.

Матч состоялся 10 ноября и закончился со счетом 2:3 в пользу "Боруссии". В составе мюнхенцев дублем отметился польский нападающий Роберт Левандовски. У "Боруссии" отличились Марко Ройс (сделал дубль) и Пако Алькасер.

После 11 матчей "Боруссия" остается лидером чемпионате Германии с 27-ю очками, "Бавария" занимает лишь пятое место, завоевав пока что лишь 20 очков.