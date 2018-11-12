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Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины Шведа и Борячука

11:11, 12 ноября 2018
Футбол
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Марьян Швед впервые вызван в национальную сборную Украины по футболу / facebook.com/fplua

Оба игрока сегодня получили свои дебютные вызовы в национальную сборную, сообщает пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский.

21-летний Швед и 22-летний Борячук уже защищали честь Украины на юношеском и молодежном уровне. На счету атакующего игрока «Карпат» 28 игр и восемь голов, форвард «Мариуполя» провел за сине-желтых 30 матчей, забив 12 мячей.

Сегодня вместе с другими вызванными игроками новички прибудут в расположение главной команды страны — столичный отель «Хаятт Ридженси».

Завтра сборная проведет открытую для болельщиков тренировку на НСК «Олимпийский» (начало — в 18.00). 16 ноября сборная Украины сыграет выездной матч Лиги наций УЕФА против сборной Словакии, а 20-го — товарищескую встречу с Турцией в Анталии.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко#сборная Украины новички