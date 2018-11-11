Шахтер выиграл у Ворсклы в заключительном матче тура Премьер-лиги

Игра в Полтаве завершилась со счетом 0:2.

В Полтаве завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Ворскла принимала донецкий Шахтер и проиграла сопернику.

Матч завершился со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры и уже до перерыва реализовали его в два гола.

Уже на 19-й минуте горняки открыли счет. Результативной оказалась комбинация, в результате которой Тайсон отдал классный скрытый пас, после чего Веллингтон Нем ударил в дальний угол мимо вышедшего навстречу голкипера полтавчан Богдана Шуста - 1:0. А в концовке тайма, на 41-й минуте, у Майкона получился уже неудивительный ни для кого толковый удар со штрафного над стенкой практически без разбега - 2:0.

Во втором тайме горняки продолжали атаковать и на 71-й минуте даже заработали пенальти. Но Мораес уже при движении к мячу бросил взгляд в левый угол, куда и пробил, - опытнейший Шуст взял мяч в руки.

Таким образом, Шахтер набрал 40 очков и по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 8-очковым преимуществом над киевским Динамо. У Ворсклы, как и ранее, 24 очка в таблице и 4-е место.