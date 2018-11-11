Динамо обыграло с крупным счетом Мариуполь в матче Премьер-лиги

Игра в Киеве завершилась со счетом 4:0.

В Киеве на НСК Олимпийский завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором Динамо принимало Мариуполь и добилось уверенной победы.

Игра завершилась со счетом 4:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне сразу же захватили игровое и территориальное преимущество в этом матче, но для того, чтобы открыть счет, команде потребовалось полчаса.

На 33-й минуте Томаш Кадар разоезной передачей запустил по левому флангу Виталия Миколенко, который прострелил точно на Николая Шапаренко. Первый удар молодого динамовца Евагений Гальчук отбил перед собой, а со второй попытки Николай отправил мяч в ворота - 1:0.

А уже в начале второго тайма киевляне довели счет до разгромного. На 57-й минуте после передачи Владимира Шепелева мяч подхватил Николай Морозюк и с правого фланга прострелил на линию вратарской, после чего Беньямин Вербич отправил мяч в ворота - 2:0. А спустя 5 минут, на 62-й, быстрая комбинация киевлян завершилась ударом Виктора Цыганкова из убойной позиции. Гальчук в падении отбил мяч, который отскочил в ногу Сергея Чоботенко и залетел в ворота - автогол.

Наконец, на 85-й минуте Быков ухватил за футболку Шепелева в свое штрафной площади и судья назначил пенальти. 11-метровый спокойно и уверенно реализовал Виктор Цыганков - 4:0.

Таким обоазом, Динамо набрало 32 очка и сохранило 2-е место в турнирной таблице УПЛ. У Мариуполя по-прежнему 20 очков и команда делит 6-7 места с черниговской Десной.