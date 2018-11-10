Десна обыграла Черноморец в матче Премьер-лиги
19:12, 10 ноября 2018Футбол
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Игра в Чернигове завершилась со счетом 2:0.
Безбородько забил первый гол в матче Десны и Черноморца / upl.ua
В Чернигове завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором черниговская Десна принимала одесский "Черноморец" и сумела обыграть соперника.
Игра завыершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Судьба матча была решена в самом начале второго тайма.
На 55-й минуте красивый и точный удар удался Денису Безбородько, а затем, на 68-й минуте, Александр Волков удвоил преимущество своей команды.
Таким образом, Десна набрала 20 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги.
У Черноморца 9 очков и предпоследнее 11-е место в таблице.
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