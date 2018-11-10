Десна обыграла Черноморец в матче Премьер-лиги

Игра в Чернигове завершилась со счетом 2:0.

В Чернигове завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором черниговская Десна принимала одесский "Черноморец" и сумела обыграть соперника.

Игра завыершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в самом начале второго тайма.

На 55-й минуте красивый и точный удар удался Денису Безбородько, а затем, на 68-й минуте, Александр Волков удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, Десна набрала 20 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице лиги.

У Черноморца 9 очков и предпоследнее 11-е место в таблице.