Заря обыграла Карпаты в матче Премьер-лиги

Игра в Запорожье завершилась со счетом 2:1.

В Запорожье на Славутич-Арена завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская Заря принимала львовские Карпаты и сумела обыграть соперника.

Матч завершился со счетом 2:1, сообщает лфициальный сайт соревнований.

Хозяева активнее начали матч и счет в игре на 16-й минуте открыл Дмитрий Хомченковский. Впрочем, еще до конца первого тайма, на 35-й минуте гости сумели выровнять игру и результат. Точный удар ударся Марьяну Шведу - 1:1.

Судьба матча была решена на 70-й минуте, когда Артем Гордиенко красивым ударом забил победный гол- 2:1.

Таким образом, Заря набрала 21 очко и сумела закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.

У Карпат по-прежнему 16 очков и 9-е место в Премьер-лиге.