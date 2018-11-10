Заря обыграла Карпаты в матче Премьер-лиги
В Запорожье на Славутич-Арена завершился матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская Заря принимала львовские Карпаты и сумела обыграть соперника.
Матч завершился со счетом 2:1, сообщает лфициальный сайт соревнований.
Хозяева активнее начали матч и счет в игре на 16-й минуте открыл Дмитрий Хомченковский. Впрочем, еще до конца первого тайма, на 35-й минуте гости сумели выровнять игру и результат. Точный удар ударся Марьяну Шведу - 1:1.
Судьба матча была решена на 70-й минуте, когда Артем Гордиенко красивым ударом забил победный гол- 2:1.
Таким образом, Заря набрала 21 очко и сумела закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ.
У Карпат по-прежнему 16 очков и 9-е место в Премьер-лиге.