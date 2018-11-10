Львов и Олимпик сыграли вничью в первом матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась вничью, со счетом 1:1.

Во Львове завершился первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Львов" принимал донецкий "Олимпик" и сыграл вничью.

Матч завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева активнее начали матч и уже в середине первого тайма открыли счет. На 27-й минуте после удара Жулио Сезара с дальней дистанции мяч попал в Тейлора и отскочил ему на ход. В результате бразилец вышел один на один с голкипером и хладнокровно реализовал момент.

Впрочем удержать свое преимущество хозяевам Арены Львов не удалось. Уже в середине второго тайма, на 63-й минуте, Балашов слева ворвался в штрафную Львова и сделал прострел на ближнюю штангу, а Шиндер, находившийся в окружении двоих защитников, сумел отправить мяч в ворота - 1:1.

Таким образом, Льаов набрал 18 очков и догнал луганскую Зарю в борьбе за 6-7 места в трунирной таблице УПЛ. В свою очередь, Олимпик набрал 16 очков и догнал Карпаты в борьбе за 9-10 места в таблице УПЛ.