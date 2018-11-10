Онлайн-видеотрансляция, Заря - Карпаты: Премьер-лига, 15-й тур

В Запорожье проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье, на "Славутич-Арена" проходит матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает львовские "Карпаты".

Встречаются команды, которые занимают 6-е и 9-е места в турнирной таблице УПЛ.

В активе у Зари 18 очков в предыдущих 14 матчах, у "Карпат" - 16 баллов.

Некогда "железно третья" в турнирной таблице УПЛ Заря, уступавшая только Шахтеру и Динамо, сегодня продолжает испытывать кризис и терпит неудачу за неудачей. На данный момент, луганчане отстают в турнирной таблице от Александрии, которая занимает 3-е место, на 9 очков (27).

Матч Заря - Карпаты начнется в Запорожье в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.