Луческу объявил состав сборной Турции на матч с Украиной

Главный тренер сборной Турции вызвал 24 футболиста.

Главный тренер сборной Турции Мирача Луческу определился с составом команды на ближайшую игру. Наставник на товарищеский матч с Украиной вызвал 24 футболиста, сообщает Sport.ua. Сборная Турции Вратари: Гекхан Аккан («Ризеспор», Турция), Серкан Кырынтылы («Коньяспор», Турция), Синан Болат («Антверпен», Бельгия). Защитники: Мехмет Зеки Челик («Лилль», Франция), Мерт Мюлдюр («Рапид», Австрия), Чаглар Сеюнджю («Лестер», Англия), Эртугрул Эрсой («Бурсаспор», Турция), Каан Айхан («Фортуна», Германия), Мерих Демирал («Аланьяспор», Турция), Сердар Азиз («Галатасарай», Турция), Хасан Али Калдырым («Фенербахче», Турция), Омер Байрам («Галатасарай», Турция). Полузащитники: Дженгиз Ундер («Рома», Италия), Сердар Гюрлер («Уэска», Испания), Айтадж Кара («Бурсаспор», Турция), Ирфан Кахведжи («Истанбул», Турция), Махмут Текдемир («Истанбул», Турция), Огузхан Озьякуп («Бешикташ», Турция), Окай Йокушлу («Сельта», Испания), Таркан Сербест («Касымпаша», Турция), Хакан Чалханоглу («Милан», Италия), Юнус Маллы («Вольфсбург», Германия). Нападающие: Дженк Тосун («Эвертон», Англия), Энес Унал («Вальядолид», Испания). Игра Турция - Украина пройдет 20 ноября в Анталье. Начало – в 19.30 по киевскому времени. Игру перенесли из Днепра в Анталью по просьбе турецкой стороны. Как сообщал УНИАН, наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 23 футболиста.

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