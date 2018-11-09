Украина в еврокубках: громкий провал Шахтера, откровения от Динамо и досадная осечка Ворсклы

Горнякам пришлось тяжелее всего. Грозный Манчестер Сити во главе с Гвардиолой не привык останавливаться на полпути и забивал голы с самого начала и до самого конца игры. А вот у Ворсклы, в игре с равным по силам соперником случился конфуз. И полтавчане так и не увидели первой домашней победы своих любимцев. Наконец, кто порадовал – так это Динамо. Киевляне выдали едва ли не лучшую свою игру в нынешнем сезоне, победили абсолютно заслуженно и почти решили главную турнирную задачу – выход в плей-офф, 1/16 финала Лиги Европы, матчи которой пройдут уже в феврале. А единственный гол Ренна, забитый в концовке и лишивший киевлян крупной победы, пусть станет своеобразным предостережением на будущее. У команды, как и ранее, далеко не все в порядке с организацией игры и уровнем исполнительского мастерства отдельных футболистов. Согласимся, что из такой группы гораздо труднее было не выйти, чем выйти.

Манчестер Сити 6-0 Шахтер

Шахтер отправлялся на Туманный Альбион с надеждой на чудо. Две недели назад в Харькове горняки получили в свои ворота три безответных мяча, но могли получить гораздо больше. К сожалению, «гораздо больше» получилось в Манчестере.

Если в Харькове из-за полученных травм не могли играть Марлос и Тайсон, то теперь Тайсон вышел со стартовых минут. Изначально предполагалось, что в Манчестере сыграет и Марлос, но перед игрой он снова почувствовал себя нехорошо. Зато в стартовом составе вышли сразу семь украинцев, что в Шахтере случается крайне редко. Более того, все они отыграли от первой и до последней минуты. И если с Андреем Пятовым и игроками защитной линии все понятно, то Сергей Болбат и Виктор Коваленко уже давно не проводили полные матчи.

Разница в уровне соперников снова оказалась огромной. Шахтер получил быстрый гол в свои ворота, но еще какое-то время пытался сопротивляться. Однако затем случился пенальти, насмешивший всю футбольную Европу. Венгерский рефери Виктор Кашшай снова напомнил о себе, а Шахтер пропустил второй мяч. И на этом игра, собственно говоря, закончилась.

Наверное, игроки Шахтера не имели права опускать руки, но и сил сопротивляться у них больше не было. На протяжении полутора таймов гостевая сторона мечтала только о том, чтобы этот кошмар поскорее закончился. А он закончился на цифре шесть.

Но посыпать голову пеплом Шахтеру рано, ведь шансы даже на выход из группы в плей-офф Лиги чемпионов по-прежнему не исчерпаны. Не говоря уже о борьбе за 3-е место и продолжении еврокубкового сезона в Лиге Европы. Теперь самой главной для горняков станет игра с Хоффенхаймом в следующем туре. И вот в этом матче терять очки подопечным Фонсеки точно нельзя. Если в Германии чемпион Украины сможет добыть победу, а в параллельной игре Лион не выиграет у Манчестер Сити, ситуация в группе перевернется с ног на голову. Тогда для выхода в 1/8 финала Шахтеру останется нанести поражение Лиону в заключительном туре.

Итак, Шахтеру нужны две победы и небольшая помощь от Манчестер Сити. При этом горожанам для выхода в плей-офф не хватает как раз одного очка, что обеспечит им необходимую мотивацию. Расклады вполне рабочие и ни в коем случае не фантастические. Ни Лион, ни Хоффенхайм уж точно не идут ни в какое сравнение с настоящим грандом, коим является Манчестер Сити. Для Шахтера это вполне проходимые соперники. У Лиона горняки уже выигрывали в гостях со счетом 2:0, а в матче с Хоффенхаймом дважды проигрывали, но, в итоге, сумели уйти от поражения.

Рассматривая же вариант с третьим местом в группе и дальнейшим выступлением в Лиге Европы, стоит отметить, что для этого нужно привозить из Германии не меньше одного очка. А вот проигрывать Хоффенхайму никак нельзя — в таком случае евросезон для Шахтера закончится уже осенью.

Динамо Киев 3-1 Ренн

Две недели назад Динамо в меньшинстве вырвало победу на поле Ренна. Этот матч оказался поворотным моментом для команды Хацкевича. После него стало ясно, что с большой долей вероятности динамовцы пробьются в весенние еврокубки.

Но, чтобы закрепить успех, подопечным Хацкевича нужно было удачно сыграть против Ренна еще один раз. И они это сделали. Более того, по общему мнению специалистов, это был лучший матч в исполнении Динамо в текущем сезоне.

Несколько дней назад киевляне уступили Шахтеру со счетом 1:2. Уступили по счету, но не по игре. Горняки провели победный гол уже в компенсированное время, при этом подопечные Хацкевича вряд ли заслуживали поражения. Было очевидно, что сейчас команда готова очень даже неплохо. И в домашней игре с Ренном мы в этом еще раз убедились.

Динамо завладело инициативой с первых минут и очень быстро открыло счет. Беньямин Вербич снова сыграл на позиции форварда и снова забил гол на нетипичной для себя позиции. Хозяева могли отличиться еще не раз, но до определенного момента сделать это не получалось. Хотя, стоит отметить, игра им давалась.

Ключевой момент случился в середине второго тайма, когда Денис Бойко в немыслимом прыжке спас свою команду от пропущенного мяча. Французы вполне могли сравнять счет, но вместо этого получили два мяча в собственные ворота. Динамовцы расслабились только после этого, за что и поплатились пропущенным голом в самой концовке. Но общего впечатления этот эпизод не испортил.

Особенно в этот вечер порадовала игра молодых динамовцев. Игорь Суркис после матча нахваливал бразильцев, но куда большей похвалы заслуживают Цыганков, Шапаренко и Миколенко. Им бы еще добавить стабильности, но она к молодым футболистам должна прийти со временем. Нужно только запастись терпением.

Таким образом, путевка в плей-офф завоевана на 99%. Динамовцы могут ее упустить только в случае двух поражений на финише. Но, учитывая уровень соперников и наличие домашней игры против Яблонца, волноваться динамовским поклонникам нечего. А вот в матче с Карабахом киевляне вполне могут побороться за победу и за итоговое 1-е место в группе.

Ворскла 0-1 Карабах

Две недели назад Ворскла привезла победу из солнечного Баку, но вряд ли тот результат стоит считать закономерным. Единственный гол, забитый Владиславом Кулачем, стал результатом ошибки бразильского голкипера Карабаха и не вытекал из логики событий, происходивших на футбольном поле. Было понятно, что в Полтаву Карабах приедет за реваншем.

Одним из главных факторов, повлиявших на ход событий в этот вечер, стало качество поля. Оно было слегка обледенелым. Тем не менее, гораздо быстрее к непривычным полтавским условиям приспособились гости. Их превосходство в техническом оснащении чувствовалось даже на льду.

И хотя Ворскла самостоятельно придумала гол в собственные ворота, у нее оставался почти целый матч, чтобы отыграться. Пенальти в ворота полтавчан случился лишь на 13-й минуте. Но ничего особенного подопечные Василия Сачко придумать не смогли. Далеко не впервые они оказались несостоятельны в позиционном нападении. В этом сезоне соперники Ворсклы забили уже четыре мяча в собственные ворота. Но Карабах забивать себе отказался, а сделать это самостоятельно хозяева не сумели.

Таким образом, шансов на выход из группы у Ворсклы почти не осталось. Она на четыре очка отстает от лиссабонского Спортинга и идет вровень с Карабахом. А впереди - лондонский Арсенал, который пробился в 1/16 финала за два тура до финиша.

В следующем туре Ворскла принимает Арсенал, который наверняка приедет в Украину экспериментальным составом. И главное, что радует в этой ситуации, так это то, что, по словам Василия Сачко, на трибунах местного стадиона ожидается аншлаг.

Кирилл Стадниченко