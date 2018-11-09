Динамо после победы над Ренном попало в Топ-20 рейтинга УЕФА, Шахтер - 12-й

УЕФА обновил рейтинг клубных команд после очередного раунда еврокубков.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил рейтинг лучших клубных команд Европы по итогам очередного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первое место в рейтинге занимает мадридский Реал, у которого 137,000 баллов, сообщает iSport.

Динамо благодаря победе над Ренном (3:1) в Лиге Европы обошло в рейтинге Бешикташ и теперь занимает 20-е место. У турецкого клуба такой же показатель, как и у киевлян - 60,000 баллов, но за счет более низкого коэффициента за прошедший сезон Бешикташ опустился на одну строчку ниже. Опережает Динамо французский клуб Монако, который с 62,000 баллов занимает 19-е место.

Донецкий Шахтер после поражения от английского Манчестер Сити со счетом 0:6 остался на 12-й строчке рейтинга с 76,000 пунктов.

Ворскла из-за поражения от Карабаха (0:1) в Лиге Европы опустилась со 145-й строчки на 146-ю, в ее активе 7,420 баллов.