Защитник Динамо Миколенко попал в сборную недели Лиги Европы

Молодой игрок впечатлил экспертов УЕФА своим уровнем игры.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную 4-го тура Лиги Европы, в которую попал защитник киевского Динамо Виталий Миколенко.

Состав сборной опубликован на официальной странице УЕФА в Twitter.

19-летний игрок накануне провел весь матч без замен, в котором Динамо обыграло французский Ренн со счетом 3:1. Кроме того, игрок забил второй гол команды в матче, который стал победным.

Отметим, что это уже 9-я игра Миколенко за первую команду Динамо. В предудщих матчах он также хорошо себя проявил и заслужил вызов в сборную от главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.