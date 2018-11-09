Защитник Динамо Миколенко попал в сборную недели Лиги Европы
14:16, 09 ноября 2018Футбол
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Молодой игрок впечатлил экспертов УЕФА своим уровнем игры.
Миколенко забил первый гол за Динамо, и сразу в еврокубках / facebook.com/fcdynamoua
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную 4-го тура Лиги Европы, в которую попал защитник киевского Динамо Виталий Миколенко.
Состав сборной опубликован на официальной странице УЕФА в Twitter.
19-летний игрок накануне провел весь матч без замен, в котором Динамо обыграло французский Ренн со счетом 3:1. Кроме того, игрок забил второй гол команды в матче, который стал победным.
Отметим, что это уже 9-я игра Миколенко за первую команду Динамо. В предудщих матчах он также хорошо себя проявил и заслужил вызов в сборную от главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.
УЕФА составил символическую сборную 4-го тура Лиги Европы / twitter.com/UEFA
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