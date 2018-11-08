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Матч Лиги Европы Ворскла — Карабах дважды прерывался из-за беспорядков

23:41, 08 ноября 2018
Футбол
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Матч в Полтаве прерывался из-за дымовых шашек на трибунах / sportarena.com

С трибун стали бросать пиротехнику, в результате чего судья отвел команды в подтрибунное помещение, сообщает SportArena.

Примечательно, что это не первый случай в этом матче, когда судья решил приостановить игру. В начале второго тайма судья также приостановил игру, но с поля команды не уводил.

На 70-й минуте команды вернулись на поле, и игра продолжилась. На данный момент счет 0:1, пенальти на 13-й минуте игры реализовал Абдуллаев.

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Теги: #Лига Европы#Карабах#Ворскла