Матч Лиги Европы Ворскла — Карабах дважды прерывался из-за беспорядков
23:41, 08 ноября 2018Футбол
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Однажды судья увел команды с поля на 5 минут.
Матч в Полтаве прерывался из-за дымовых шашек на трибунах / sportarena.com
Матч Ворскла — Карабах был приостановлен арбитром Сандро Шарером на 65-й минуте.
С трибун стали бросать пиротехнику, в результате чего судья отвел команды в подтрибунное помещение, сообщает SportArena.
Примечательно, что это не первый случай в этом матче, когда судья решил приостановить игру. В начале второго тайма судья также приостановил игру, но с поля команды не уводил.
На 70-й минуте команды вернулись на поле, и игра продолжилась. На данный момент счет 0:1, пенальти на 13-й минуте игры реализовал Абдуллаев.
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