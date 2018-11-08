Матч Лиги Европы Ворскла — Карабах дважды прерывался из-за беспорядков

Однажды судья увел команды с поля на 5 минут.

Матч Ворскла — Карабах был приостановлен арбитром Сандро Шарером на 65-й минуте.

С трибун стали бросать пиротехнику, в результате чего судья отвел команды в подтрибунное помещение, сообщает SportArena.

Примечательно, что это не первый случай в этом матче, когда судья решил приостановить игру. В начале второго тайма судья также приостановил игру, но с поля команды не уводил.

На 70-й минуте команды вернулись на поле, и игра продолжилась. На данный момент счет 0:1, пенальти на 13-й минуте игры реализовал Абдуллаев.