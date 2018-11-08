Киевское Динамо уверенно обыграло Ренн в матче Лиге Европы

Матч завершился со счетом 3:1.

В Киевев на НСК Олимпийский завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором "Динамо" принимало на своем поле французский Ренн и сумело обыграть соперника.

Матч завершился со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне с самого начала игры завладели преимуществом и достаточно рано открыли счет в игре. Уже на 13-й минуте Виктор Цыганков с углового с левого фланга навесил на ближнюю штангу, и Беньямин Вербич головой подрезал мяч в противоход голкиперу - 1:0.

В дальнейшем игроки столичного клуба достаточно уверенно удерживали свой перевес, а в середине второго тайма, в течение 4 минут, довели свое преимущество до крупного. На 68-й минуте Цыганков со штрафного с правого фланга навесил на линию штрафной и сыгравший на опережение Миколенко головой отправил мяч в ворота. А на 72-й минуте Шапаренко на левом фланге убежал от Ньямси, ворвался в штрафную и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол - 3:0.

И лишь в концовке игры после передачи с левого фланга Ньянг вышел один на один с Бойко, обыграл голкипера и прострелил на Сьебатшё, которому оставалось пробить по пустым воротам - 3:1.

Таким образом, Динамо набрало 8 очков и лидирует в Группе К в дуэте с казахстанской Астаной. У Ренна - 3 очка, чешского Яблонеца - 2. Киевляне и астанинцы почти обеспечили себе 1-2 места и выход в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы.