Сабо: странно, что венгерский судья назначил пенальти, это же не областное первенство

Ветеран киевского Динамо прокомментировал матч Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

Экс-игрок и наставник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал разгромное поражение донецкого «Шахтера» в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (0:6).

– «Шахтер» отдал очень много сил ради победы над «Динамо» и еще не отошел от украинского Классико. Это во-первых.

Во-вторых, почти все, и я в том числе, были убеждены в том, что «Манчестер Сити» выиграет. Но не с таким счетом! Сегодняшний «Манчестер» – феноменальная команда. Англичане все делают на огромной скорости, в одно касание, не передерживаются мяч. Это тот футбол, к которому и мы придем когда-то, - подчеркнул Сабо в комментарии Футбол24.

Касательно актерского мастерства Рахима Стерлинга и безумной ошибки венгерского арбитра Виктора Кашшаи, который назначил пенальти, специалист заметил:

– Стерлинг не симулировал и ничего не выпрашивал. Это нормальное явление, когда стопой случайно задел газон – конечно, упадешь. Мне странно, что венгерский судья (Виктор Кашшаи – прим.) назначил пенальти. Я хоть и венгр, но побил бы его за такое.

Ну как так можно ?! Это же недопустимо! Это же большой футбол, большие команды, весь мир смотрит. В УЕФА должны сделать выводы относительно Кашшаи. Это же не чемпионат Люксембурга или областное первенство.

Как сообщал УНИАН, накануне Шахтер проиграл Манчестер Сити в матче Лиги чемпионов со счетом 0:6.