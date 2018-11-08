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Реал может вернуть Лунина из Леганеса и сдать аренду в другой клуб

15:41, 08 ноября 2018
Футбол
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Лунина могут вернуть из Леганеса в Реал / cdleganes.com

Сливочных не устраивает ничтожное количество игрового времени, которое получает Лунин, сообщает SportArena со ссылкой на AS.

Отдавая Андрея в Леганес, столичая команда явно рассчитывала на большее, однако главный тренер Маурисио Пеллегрино продолжает доверять опытному Ивану Куэльяру.

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За три месяца, проведенных в Леганесе, Лунин провел только один матч — в Кубке страны он сыграл против Райо Вальекано (2:2).

Ранее сообщалось, что Лунин должен отыграть 15 матчей за клуб. Это условие было предусмотрено в арендном соглашении между его нынешним клубом и Реалом.

Напомним, в Реал голкипер перебрался из Зари минувшим летом и провел с основой бланкос предсезонку, однако лишился места и перспектив в составе после перехода Тибо Куртуа из Челси.

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Теги: #Испания#Андрей Лунин#Реал Мадрид