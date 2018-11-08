Динамо - Ренн, Ворскла - Карабах: где смотреть матчи Лиги Европы

Матч наших команд покажут специализированные телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

Сегодня состоятся матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с участием украинских клубов.

Матчи с участием киевского Динамо и полтавской Ворсклы покажут специализированные кабельные телеканалы Футбол 1 и Футбол 2.

Трансляциям будет предшествовать аналитическая программа Путь в Баку, где эксперты в студии оценят шансы команд перед началом игр. Матч Динамо - Ренн будет показан на телеканале Футбол 1. Начало предматчевого эфира в студии - в 19.00. Начало трансляции игры в 19.50. По окончании матча - в 21.50 - эксперты в студии подведут итоги матча.

Матч Ворскла - Карабах будет показан на телеканале Футбол 2. Предматчевая студия Путь в Баку начнется в 21.00, трансляция игры - в 21.50, а послематчевая студия - в 23.55.