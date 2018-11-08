Стерлинг извинился перед Шахтером за скандальный пенальти, Гвардиола также просит прощения

Англичанин также попросил прощения у арбитра встречи.

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг, заработавший для своей команды сомнительный пенальти в матче Лиги чемпионов с Шахтером (6:0), извинился за свой поступок перед судьей Виктором Кашшаи и украинским клубом.

"Я хотел ударить по мячу, а потом не знаю, что случилось. Я запнулся о газон и проехался по нему, так что приношу свои извинения рефери и Шахтеру. Прошу меня простить", - цитирует Стерлинга Isport со ссылкой на Goal.com.

В свою очередь, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию таким образом. "Да, Рахим мог дать понять рефери, что он просто упал. Но в прошлом сезоне футболист Ливерпуля Милнер ведь тоже мог сказать, что на 44-й минуте мы забили свой гол легально. Мы не любим забивать мячи в таких ситуациях. У судей должна быть помощь, ведь иногда они ошибаются. Игра была очень быстрой, всего три, четыре или десять секунд на то, чтобы кто-то сказал ему: это не пенальти. Не пенальти? Продолжаем. Я никогда не говорю, что бьющий в таких случаях должен отдать мяч вратарю. Но я молод, буду учиться", - заявил Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что на 24-й минуте матча Рахим Стерлинг ворвался в штрафную зону Шахтера, но там зацепился о родной газон стадиона Этихад и упал. Англичанин исполнил такой "нырок", что арбитр встречи Виктор Кашшаи незамедлительно указал на точку пробития пенальти.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером завершился сокрушительной победой хозяев со счетом 6:0.