Моуриньо о конфликте с фанатами Ювентуса: они оскорбляли мою семью (видео)

После героической победы "МЮ" португалец не упустил возможности подразнить болельщиков соперника.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после победы над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов потроллил фанатов соперника, приложив руку к уху.

По словам португальского специалиста, фанаты туринского клуба весь матч оскорбляли его семью. Кульминацией встречи стали два гола "МЮ" в концовке, которые перевернули все с ног на голову. В результате, несмотря на гол Роналду, "Ювентус" остался ни с чем, отложив вопрос выхода в следующий этап как минимум до следующего тура.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018

"Меня оскорбляли на протяжении 90 минут. Я приехал сюда, чтобы просто делать свою работу, не более того. Я никого не обижал в концовке, просто показал жест, что хочу лучше их слышать. Возможно, мне не стоило этого делать и в обычном состоянии я бы не сделал этого, но это было моей реакцией на оскорбления в адрес моей семьи.

Мы провели потрясающий матч, на топ-уровне. Мы не могли сыграть ещё лучше. Нам удалось победить, потому что мы провели очень хороший матч и шли за победой до самого конца. Мы искали её", - отметил Моуриньо после игры, сообщает Football-Italia.

«Ювентус» имеет в активе 9 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице группы H. «Манчестер Юнайтед» (7 баллов) находится на втором месте. Также в группе H выступают «Валенсия» (5) и «Янг Бойз» (1).

В следующем туре «Ювентус» примет на своём поле «Валенсию», а подопечные Жозе Моуриньо сыграют дома с «Янг Бойз».