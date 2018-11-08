Фонсека о разгроме Шахтера в ЛЧ: не нужно драм, Ман Сити - команда другого уровня

Наставник горняков считает, что подопечные Гвардиолы являются претендентами на победу в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Шахтера» Пауло Фонсека поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (поражение 0:6):

«На самом деле много обсуждений не нужно, драм не нужно. "Сити" - команда другого уровня, они заслужили победу. Они заслужили на победу с таким счетом.

Читайте такжеШахтер опять крупно проиграл Манчестер Сити в гостевом матче Лиги чемпионов

Как далеко "Сити" может пройти в ЛЧ? Очень далеко, эта команда - машина. Это отличная команда, она может выиграть турнир. О ситуации в группе: у нас есть даже шансы на второе место, это будет очень сложно, но математически это возможно. Надо выиграть два матча.

Марлос? Он прилетел с нами, был готов, но во время тренировки пожаловался на боль. Мы рассчитывали на него на скамейке, но из-за жалоб его не было даже на лавке.

Для того, чтобы добиваться высоких целей, нужны инвестиции, нужны лучшие игроки в украинском чемпионате. Обратите внимание, какие суммы инвестируют европейские команды. Мы не можем себе этого позволить», - отметил Пауло Фонсека, которго цитирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Шахтер" разгромно проиграл "Ман Сити" в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов - 0:6. Это самое крупное поражение горняков при Пауло Фонсеке.